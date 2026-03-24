Idf risponde ai missili iraniani con raid su obiettivi mirati a Teheran

(ANSA-AFP) - GERUSALEMME, 25 MAR - L'Idf ha dichiarato che sta colpendo obiettivi a Teheran, poco dopo aver annunciato che una salva di missili era stata lanciata verso Israele dall'Iran. "L'Idf ha avviato una serie di attacchi mirati contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano in tutta Teheran", ha scritto l'esercito israeliano sul suo canale ufficiale Telegram. (ANSA-AFP).