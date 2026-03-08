Giornale di Brescia
Idf, raid contro la flotta di F-14 iraniani a Isfahan

ROMA, 08 MAR - I caccia israeliani hanno colpito ieri un numero imprecisato di F-14 iraniani all'aeroporto di Isfahan: lo annuncia l'Idf. Gli F-14 erano stati acquistati decenni fa dagli Usa, prima dell'avvento della rivoluzione khomeinista, e la flotta rappresentava il pilastro della difesa aerea iraniana. L'Idf ha affermato di aver preso di mira anche i sistemi di rilevamento e di difesa aerea dell'Iran. "Continueranno a colpire tutti i sistemi del regime terroristico iraniano in tutto il Paese e amplieranno la loro superiorità aerea", ha affermato l'esercito israeliano. I residenti parlano di una notte di pesanti bombardamenti in tutta la città: "Sono stati presi di mira circa 40-50 obiettivi, è stato davvero terrificante", ha detto alla Cnn un abitante di Isfahan. L'uomo ha affermato che sono state colpite diverse strutture e infrastrutture, definendola un'"operazione infernale".

