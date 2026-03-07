Giornale di Brescia
Idf, 'nuova ondata di attacchi su Teheran e Isfahan'

TEL AVIV, 07 MAR - L'esercito israeliano ha avviato una nuova ondata di attacchi aerei contro le città iraniane di Teheran e Isfahan. "L'Idf ha avviato un'ampia ondata di attacchi contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano a Teheran e Isfahan", si legge in una dichiarazione militare. L'esercito aveva dichiarato stamattina che 80 jet da combattimento avevano completato un'altra ondata di attacchi su Teheran e sull'Iran centrale.

