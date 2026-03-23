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Idf, nuova ondata di attacchi contro infrastrutture a Teheran

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ROMA, 23 MAR - L'aeronautica israeliana annuncia di aver lanciato una nuova ondata di attacchi su Teheran. Lo riporta il Times of Israel. Le Forze di Difesa Israeliane affermano che gli attacchi aerei sono diretti contro siti infrastrutturali del regime iraniano. Gli attacchi giungono poco dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione ha intrapreso colloqui proficui con l'Iran per giungere a una "risoluzione completa e totale" delle ostilità e annunciato un rinvio dei raid su centrali e infrastrutture elettriche.

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