Idf, nella notte colpito il quartier generale degli ayatollah a Teheran

TEL AVIV, 03 MAR - Il portavoce dell'Idf Effi Defrin ha dichiarato che l'aeronautica militare ha attaccato il complesso della leadership iraniana, il quartier generale più importante e centrale del regime degli ayatollah. Nell'ambito dell'operazione, condotta sotto la direzione della Direzione dell'Intelligence, gli edifici governativi per la sicurezza sono stati colpiti durante la notte, nel cuore di Teheran. Il portavoce ha riferito che anche "il centro di comunicazione e propaganda del regime è stato distrutto. L'Autorità per la radiodiffusione iraniana che invoca da anni la distruzione di Israele". Durante l'attacco, circa 100 caccia dell'aeronautica hanno colpito sganciando circa 250 bombe.