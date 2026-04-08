Idf, interrotti gli attacchi all'Iran, avanti lotta a Hezbollah

ROMA, 08 APR - L'aeronautica israeliana non ha condotto alcun attacco in Iran dalle 3 del mattino circa, ora in cui, secondo l'Idf, avrebbe effettuato una serie di attacchi volti a ridurre il lancio di missili balistici iraniani contro Israele. Nel frattempo, l'esercito afferma di "continuare a combattere contro l'organizzazione terroristica Hezbollah in Libano". Durante l'ondata di attacchi "estesi" che ha colpito l'Iran nella notte, i caccia dell'aeronautica israeliana hanno colpito siti di lancio e lanciatori di missili balistici, "con l'obiettivo di ridurre e sopprimere significativamente la portata dei lanci", afferma l'esercito. "I caccia dell'aeronautica israeliana, sotto il comando della Direzione dell'intelligence militare, hanno colpito decine di siti di lancio, interrompendo così un più ampio lancio di missili balistici diretti contro lo Stato di Israele", afferma l'Idf in un comunicato.