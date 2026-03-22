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Idf, 'intensificheremo le operazioni terrestri mirate in Libano'

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GERUSALEMME, 22 MAR - Israele "intensificherà" le operazioni "terrestri mirate" militari in Libano: lo ha affermato il capo di stato maggiore dell'esercito (Idf), Eyal Zamir. L'operazione avviata contro Hezbollah "è appena iniziata". ha aggiunto Zamir, stando a un comunicato. "Si tratta di un'operazione di lunga durata e siamo preparati a questo", ha aggiunto il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano. "Ora ci stiamo preparando a intensificare le operazioni terrestri mirate e i raid, secondo un piano strutturato. Non ci fermeremo finché la minaccia non sarà respinta lontano dal confine e non sarà garantita una sicurezza a lungo termine agli abitanti del nord di Israele", ha aggiunto.

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