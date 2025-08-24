Idf, in periferia Gaza City per preparare offensiva
epaselect epa12310294 Israeli tanks deployed along the Israel-Gaza border in southern Israel, 19 August 2025. EPA/ATEF SAFADI
AA
ROMA, 24 AGO - L'Idf afferma di aver avviato operazioni militari alla periferia di Gaza City "in vista di una grande offensiva per conquistare l'intera città". Lo riferiscono i media di Tel Aviv. "Decine di migliaia di riservisti dovrebbero presentarsi in servizio il 2 settembre per l'offensiva, che probabilmente inizierà nelle prossime settimane", si sottolinea.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti