Idf, diversi feriti nel nord di Israele per un attacco con drone Hezbollah

GERUSALEMME, 14 MAG - Un attacco con un drone sferrato dal movimento filo-iraniano Hezbollah ha causato il ferimento di diversi civili nel nord di Israele. Lo ha annunciato l'esercito israeliano, poche ore prima della ripresa dei colloqui a Washington tra rappresentanti di Israele e del Libano. "Un drone esplosivo lanciato dall'organizzazione terroristica Hezbollah è caduto sul territorio israeliano, vicino al confine israelo-libanese", ha dichiarato l'esercito. "Diversi civili israeliani sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche".