Idf, colpito sito iraniano per lo sviluppo di armi nucleari

ROMA, 12 MAR - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un sito in Iran, che a suo dire sarebbe utilizzato dalla Repubblica Islamica per sviluppare armi nucleari. "L'aeronautica militare israeliana, agendo su precise informazioni di intelligence delle Idf, ha colpito un ulteriore sito del programma nucleare iraniano", ha dichiarato l'esercito, sostenendo che "il complesso di Taleghan è stato utilizzato dal regime per sviluppare capacità critiche per lo sviluppo di armi nucleari". Il complesso di Taleghan si riferisce probabilmente a una struttura a Parchin, a sud-est di Teheran, dove il think tank statunitense Institute for Science and International Security, che monitora il programma nucleare iraniano, ha recentemente affermato che la Repubblica Islamica conduce attività militari segrete.