Idf, 'colpiti siti di lancio di Hezbollah nel sud del Libano'

AA

ROMA, 24 DIC - Questa mattina le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito siti di lancio di Hezbollah nel sud del Libano. Lo fa sapere l'Idf riferendo di aver "smantellato le strutture militari di Hezbollah e ulteriori infrastrutture" dalle quali "avevano recentemente operato". Secondo Israele, "la presenza di questi siti di lancio costituisce una violazione degli accordi tra Israele e Libano".

ROMA

