Italia e Estero

Idf, 'Colpiti dieci obiettivi legati ad Hezbollah, anche intelligence'

(ANSA-AFP) - ROMA, 12 MAR - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito dieci obiettivi legati a Hezbollah nel sud di Beirut, tra cui un quartier generale dell'intelligence e centri di comando, come riporta Afp, dopo che il gruppo armato filo-iraniano libanese e l'Iran hanno annunciato attacchi congiunti contro Israele. "Nelle ultime ore, l'esercito israeliano ha lanciato un'ampia ondata di attacchi contro infrastrutture terroristiche appartenenti all'organizzazione terroristica Hezbollah in tutto il Libano", ha affermato l'esercito, aggiungendo di aver colpito "decine di lanciatori". (ANSA-AFP).

