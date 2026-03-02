Idf colpisce 'importante leader Hezbollah', potrebbe essere Qassem

TEL AVIV, 02 MAR - 'Poco fa, l'Idf ha colpito con precisione un importante terrorista di Hezbollah a Beirut". Lo comunica il portavoce militare israeliano senza fornire ulteriore indicazioni. Ma secondo indiscrezioni che non trovano al momento alcuna conferma, potrebbe trattarsi del leader di Hezbollah, Naim Qassem. ''Naim Qassem ora è un bersaglio", ha dichiarato poco prima il ministro della Difesa israeliano Israel Katz in riferimento al segretario generale di Hezbollah. ''Chiunque segua la strada di Khamenei si ritroverà presto con lui nelle profondità dell'inferno, insieme a tutti gli altri che abbiamo eliminato dell'asse del male", ha affermato Katz.