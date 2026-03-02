Idf, 'collaboriamo con gli eserciti dei Paesi della regione'

TEL AVIV, 02 MAR - ''Negli ultimi anni, in particolare dagli Accordi di Abramo, intratteniamo collaborazioni con i nostri vicini, con i Paesi della regione, sulle quali non posso commentare ulteriormente, ma sono positive e produttive". Lo ha affermato il portavoce militare Effie Defrin in conferenza stampa rispondendo sul coordinamento dell'Idf con gli eserciti della regione. "Gli ultimi giorni dimostrano quanto sosteniamo da tempo: il regime iraniano è un problema non solo d'Israele, ma regionale e mondiale. Il loro attacco automatico contro tutto il Medio Oriente e oltre, rappresenta un problema", ha aggiunto.