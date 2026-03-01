Giornale di Brescia
Idf, 'agiamo per creare condizioni per la caduta del regime in Iran'

TEL AVIV, 01 MAR - ''Agiamo per eliminare minacce concrete ed esistenziali contro lo Stato d'Israele. Agiamo per creare le condizioni operative per la caduta del regime''. Lo ha detto il portavoce dell'Idf Effie Defrin nel corso di una conferenza stampa, rispondendo alla domanda se Israele abbia tra gli obiettivi dell'operazione la caduta del regime iraniano.

