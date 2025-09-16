Idf, 'abbiamo iniziato a distruggere siti di Hamas a Gaza City'
epa12380542 Smoke obscures Israeli tanks after an Israeli airstrike on the outskirts of Gaza City as seen from the Israeli side of the border, 15 September 2025. More than 64,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/ATEF SAFADI
TEL AVIV, 16 SET - "Abbiamo iniziato a distruggere le infrastrutture di Hamas a Gaza City, la città è un'area di combattimento pericolosa": è il messaggio del portavoce in lingua araba dell'Idf sui social agli abitanti di Gaza city. "Restare all'interno dell'area mette in pericolo la vostra vita. Evacuate il più rapidamente possibile verso le zone indicate, con veicoli o a piedi, attraverso la strada Rashid a sud del fiume Gaza. Unitevi a oltre il 40% dei residenti che hanno già lasciato la città per proteggere sé stessi e i loro cari".
