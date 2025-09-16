Idf, 'abbiamo iniziato a distruggere siti di Hamas a Gaza City'

TEL AVIV, 16 SET - "Abbiamo iniziato a distruggere le infrastrutture di Hamas a Gaza City, la città è un'area di combattimento pericolosa": è il messaggio del portavoce in lingua araba dell'Idf sui social agli abitanti di Gaza city. "Restare all'interno dell'area mette in pericolo la vostra vita. Evacuate il più rapidamente possibile verso le zone indicate, con veicoli o a piedi, attraverso la strada Rashid a sud del fiume Gaza. Unitevi a oltre il 40% dei residenti che hanno già lasciato la città per proteggere sé stessi e i loro cari".