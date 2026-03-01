Giornale di Brescia
Idf, 'abbiamo iniziato a colpire il cuore di Teheran'

GERUSALEMME, 01 MAR - L'esercito israeliano ha dichiarato questa mattina di aver iniziato a colpire "obiettivi nel cuore di Teheran", il giorno dopo che un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele ha ucciso la guida suprema iraniana, Ali Khamenei. "L'Idf sta colpendo obiettivi che appartengono al regime terroristico iraniano nel cuore di Teheran", ha dichiarato l'esercito, mentre "nei giorni scorsi, l'aeronautica militare israeliana ha condotto attacchi su larga scala per stabilire la superiorità aerea e spianare la strada verso Teheran".

