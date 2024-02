Identificato cadavere trovato a Parma, è Alessandra Ollari

Di lei ormai non si hanno più notizie dal 29 giugno scorso quando, stando alla denuncia del compagno, è uscita di casa, a Parma, per andare a fare spesa e poi non arrivare mai al supermercato. Sulla scomparsa della parmigiana Alessandra Ollari, 53 anni, ora la Procura della città ducale ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio volontario, 17 ottobre 2023. Le foto sono state fornite agli inquirenti dal compagno della vitima, Ermete Piroli, per segnalare la scomparsa della donna. NPK ANSA