Identificate tutte le 40 vittime dell'incendio del Constellation

CRANS-MONTANA, 04 GEN - Sono state identificate anche le ultime 16 vittime - su un totale di 40 - dell'incendio di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana. Sono tre svizzere (due di 15 anni e una di 22), una ragazza con cittadinanza svizzera/francese di 24 anni, tre italiani (lui e lei di 16 anni e un ragazzo di 15), una portoghese di 22 anni, una belga di 17, sei francesi (una di 33 anni, una di 26, uno di 23, uno di 20, uno di 17, uno di 14) e di un 15enne con nazionalità francese/israeliana/britannica. Lo comunica la polizia cantonale del Vallese.