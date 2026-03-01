Identificata la donna morta in un edificio abbandonato a Catania

CATANIA, 01 MAR - E' una donna romena di 36 anni, senza fissa dimora, in passato denunciata per piccoli furti e che gravitava nel mondo della prostituzione e dell'uso di crack, la donna trovata morta ieri nella zona del porto di Catania, in un edificio abbandonato di via Domenico Tempo che era stato la sede del consorzio agrario. La prima ispezione medico legale fa ipotizzare che la vittima sia stata uccisa, per la presenza di lividi sul corpo. A trovare il cadavere, riverso tra i rifiuti e con pochi abiti addosso, e alcuni strappati, sono stati dei residenti della zona che hanno avvisato il 112. Sul posto sono arrivati una Volante della polizia e personale del 118, ma la donna era senza vita. E non è escluso che lo fosse da alcuni giorni. Sul caso indaga la squadra mobile della Questura coordinata dalla procuratrice aggiunta Liliana Todaro, nuova coordinatrice dell'area dei reati contro le fasce deboli, che conferirà l'incarico per eseguire l'autopsia sulla vittima.