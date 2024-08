Ice e Vinitaly a Tokyo con nave Amerigo Vespucci

ROMA, 27 AGO - Anche il vino è tra le eccellenze italiane salpate con l'Amerigo Vespucci nel tour mondiale che fino al 30 agosto fa tappa a Tokyo. Nell'ambito del Tour Mondiale della nave scuola della Marina Militare italiana, si è tenuta oggi al Villaggio Italia di Tokyo la masterclass "Iconic wines of Italy", promossa da Agenzia Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e realizzata da Vinitaly, salone internazionale dedicato ai vini e ai distillati. L'iniziativa, inserita nelle tappe della nave scuola della Marina Militare che prevede il Villaggio Italia l'"Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenze italiane, offre "ai visitatori un'esperienza unica per conoscere la bellezza dell'Italia attraverso la sua arte, la sua cultura, la sua musica, il food, il cinema, la tecnologia e la ricerca scientifica". La masterclass di Tokyo ha visto protagonisti sette vini iconici del patrimonio enologico italiano: Trento Doc Brut millesimato "Giulio Ferrari Riserva del Fondatore" 2009 (Ferrari Trento), Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva Docg Classico 2017 (Villa Bucci), Toscana Igt Rosso "Tignanello" 2020 (Marchesi Antinori), Bolgheri Sassicaia Doc "Sassicaia" 2021 (Tenuta San Guido), Bolgheri Doc Rosso Superiore "Ornellaia" 2020 (Ornellaia), Barolo Docg Riserva 2017 "Vigna Rionda" 2017 (Massolino) e Passito di Pantelleria Doc "Ben Ryè" 2022 (Donnafugata). L'attività è inserita nel quadro più ampio delle attività congiunte di Vinitaly e Agenzia Ice per consolidare la presenza del vino italiano sui mercati asiatici, in un momento in cui la domanda di prodotti di fascia medio-alta - sottolinea una nota - è in costante crescita. Il Giappone, in particolare, rappresenta - precisano i responsabili dell'iniziativa - il principale partner del vino italiano in tutta l'Asia, con oltre 200 milioni di euro di importazioni all'anno, per l'80% di vini Dop e Igp.