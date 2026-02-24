I vescovi tedeschi scelgono il nuovo presidente, è mons. Wilmer

CITTÀ DEL VATICANO, 24 FEB - I vescovi tedeschi hanno scelto il loro nuovo presidente: è mons. Heiner Wilmer, vescovo di Hildesheim. Lo riferisce la Conferenza episcopale della Germania. Succede al vescovo Georg Bätzing e rappresenterà la Conferenza episcopale tedesca all'esterno per i prossimi sei anni. Il nuovo presidente assume dunque la guida di una Chiesa che con il suo cammino sinodale ha spinto per aperture importanti, dal sacerdozio delle donne alla pastorale Lgbt, dal ruolo dei laici alla ferma condanna sugli abusi. Heiner Wilmer è nato il 9 aprile 1961 a Schapen (Emsland). Nell'agosto del 1980 è entrato nell'ordine religioso dei Sacerdoti del Sacro Cuore e ha emesso la professione solenne nel 1985. Il 31 maggio 1987, Wilmer è stato ordinato sacerdote a Friburgo. Dal 1987 al 1993 ha studiato a Roma e a Friburgo. Dopo vari incarichi come insegnante tirocinante e insegnante a Meppen, Vechta e nel Bronx, New York, è diventato preside del Ginnasio Leoninum di Handrup. Dal 2007 al 2015, Wilmer è stato Superiore provinciale della Provincia tedesca dei Sacerdoti del Sacro Cuore a Bonn e, successivamente, fino al 2018, Superiore Generale dei Sacerdoti del Sacro Cuore a Roma. Il 6 aprile 2018, Heiner Wilmer è stato nominato vescovo di Hildesheim da Papa Francesco. È stato consacrato vescovo e insediato il 1° settembre 2018. Da settembre 2021 presiede la Commissione per le questioni sociali e societarie della Conferenza episcopale tedesca. Dal 2019 al 2024 ha presieduto la Commissione tedesca per la giustizia e la pace.