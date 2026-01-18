Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

I tre componenti del Garante Privacy vanno avanti, 'noi sempre corretti'

AA

ROMA, 18 GEN - "Il presidente Pasquale Stanzione, la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni e il componente Agostino Ghiglia ci hanno comunicato la loro ferma volontà di proseguire nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali" nel Garante Privacy, "nella convinzione di aver sempre agito in piena trasparenza e correttezza". Lo annunciano i rispettivi legali, Giuseppe Della Monica, Vittorio Manes, Gianluca Tognozzi e Alberto De Sanctis. "Va del resto evidenziato che le ipotesi investigative, allo stato del tutto "embrionali" - aggiungono gli avvocati - seguono inchieste promosse da giornalisti in evidente conflitto con l'operato del Garante, e dovranno dunque essere oggetto di particolare verifica, con scrupolosa attenzione, da parte della magistratura, nel cui operato si esprime piena e totale fiducia". "In qualità di difensori, rispettiamo e condividiamo pienamente questa scelta, fermi nel ritenere inaccettabile che i delicati equilibri di una Autorità indipendente di primario rilievo costituzionale siano oggetto di un processo impropriamente celebrato sui media - con intollerabile violenza, totale mancanza di rispetto per la presunzione di innocenza e per la stessa dignità delle persone - e non nelle sedi giudiziarie competenti: le uniche sedi dove si devono verificare fatti ed eventuali responsabilità in uno Stato di diritto", conclude la nota.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario