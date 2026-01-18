I tre componenti del Garante Privacy vanno avanti, 'noi sempre corretti'

ROMA, 18 GEN - "Il presidente Pasquale Stanzione, la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni e il componente Agostino Ghiglia ci hanno comunicato la loro ferma volontà di proseguire nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali" nel Garante Privacy, "nella convinzione di aver sempre agito in piena trasparenza e correttezza". Lo annunciano i rispettivi legali, Giuseppe Della Monica, Vittorio Manes, Gianluca Tognozzi e Alberto De Sanctis. "Va del resto evidenziato che le ipotesi investigative, allo stato del tutto "embrionali" - aggiungono gli avvocati - seguono inchieste promosse da giornalisti in evidente conflitto con l'operato del Garante, e dovranno dunque essere oggetto di particolare verifica, con scrupolosa attenzione, da parte della magistratura, nel cui operato si esprime piena e totale fiducia". "In qualità di difensori, rispettiamo e condividiamo pienamente questa scelta, fermi nel ritenere inaccettabile che i delicati equilibri di una Autorità indipendente di primario rilievo costituzionale siano oggetto di un processo impropriamente celebrato sui media - con intollerabile violenza, totale mancanza di rispetto per la presunzione di innocenza e per la stessa dignità delle persone - e non nelle sedi giudiziarie competenti: le uniche sedi dove si devono verificare fatti ed eventuali responsabilità in uno Stato di diritto", conclude la nota.