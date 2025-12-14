Giornale di Brescia
I suoceri lo denunciano per minacce, lui li investe con l'auto e viene arrestato

NAPOLI, 14 DIC - Investe con l'auto i suoceri che lo hanno appena denunciato ai carabinieri: i due finiscono in ospedale ma non rischiano la vita, lui è stato arrestato per tentato omicidio. E' accaduto a Melito di Napoli, al culmine di dissidi familiari tra una coppia di ex per l'affidamento della figlia durante le festività natalizie. La vicenda inizia quando mamma e papà di una bambina non riescono ad accordarsi su chi debba passare il Natale con la piccola. Le voci si alzano e anche i genitori di lei intervengono per mediare. Lui reagisce male e chiede loro di restarne fuori, poi li minaccia di morte. I suoceri decidono di denunciarlo e raggiungono la tenenza Carabinieri di Melito di Napoli, ma il genero comprende le loro intenzioni e li pedina in auto fino alla caserma. Attende che terminino di raccontare i fatti, che firmino il verbale ed escano in strada: poi ingrana la prima, accelera a tavoletta e investe entrambi. Li sbalza in aria e fugge. Le due vittime, soccorse da alcuni passanti e poi dai militari, vengono portate in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita. I carabinieri rintracciano l'investitore, un 19enne di Giugliano, nella sua abitazione e lo arrestano.

NAPOLI

