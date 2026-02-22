Giornale di Brescia
I sondaggi bocciano Trump, 'il 60% disapprova il suo operato'

ROMA, 22 FEB - Il 60% degli statunitensi "disapprova" l'operato di Donald Trump come presidente degli Usa, un tasso di insoddisfazione che ha raggiunto una quota record nel suo secondo mandato: è quanto rivela un sondaggio pubblicato da Abc News e Washington Post, mentre il Paese attende il suo discorso sullo Stato dell'Unione, previsto per martedì. Gli argomenti su cui gli americani sono più insoddisfatti sono l'inflazione (disapprovazione del 65%), la questione dazi (64%), le relazioni estere (62%) e la gestione migratoria (58%). Il livello di disapprovazione dell'operato presidenziale in generale, aggiunge il rilevamento, è salito leggermente dallo scorso ottobre, quando era del 59%, e di sette punti percentuali rispetto all'inizio del mandato (febbraio 2025). Il tasso di approvazione è invece passato dal 45% al 39%. Il sondaggio è stato condotto insieme a Ipsos tra il 12 e il 17 febbraio scorsi, su un campione di risposte da parte di 2.589 cittadini statunitensi adulti.

Argomenti
ROMA

