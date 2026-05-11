I Santi di Ghiaccio portano neve e crollo termico in Alto Adige

BOLZANO, 11 MAG - I Santi di Ghiaccio sono arrivati puntali in Alto Adige portando neve in quota e un un brusco abbassamento delle temperature. Secondo un'antica credenza popolare del mondo di lingua tedesca l'11 maggio, San Mamerto, dà l'inizio a un colpo di coda dell'inverno. Fino al 15 maggio seguono gli altri Santi di Ghiaccio San Pancrazio, San Servazio, San Bonifacio di Tarso e Santa Sofia. Il meteorologo provinciale Dieter Peterlin spiega che un abbassamento delle temperature a maggio è nella norma e statisticamente non può essere legato a queste date. In queste ore una perturbazione gelida sta attraversando l'Alto Adige, accompagnata da temporali e nevicate che hanno raggiunto i 1.800 metri di quota. Il calo delle temperature è stato repentino: a Bolzano il termometro è sceso in pochi minuti da 21 a 16 gradi. Ancora più marcato il freddo nelle località montane: a San Valentino alla Muta si sono registrati 4 gradi, mentre a Solda la temperatura pomeridiana è crollata fino a un solo grado sopra lo zero.