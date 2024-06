I Rossi vincono finale del Calcio Storico fiorentino in rimonta

FIRENZE, 15 GIU - I Rossi di Santa Maria Novella hanno battuto gli Azzurri di Santa Croce 8-7 alla golden caccia dopo i 50 minuti regolamentari finiti in parità e così facendo sono diventati i vincitori del Calcio storico fiorentino del 2024. I Rossi la rievocazione del 'calcio in costume' per il secondo anno consecutivo. La gara è stata corretta e ha avuto gli Azzurri sempre avanti fino al parziale di 7-3 cui è seguita la rimonta dei Rossi - negli ultimi dieci minuti - grazie anche a tre espulsioni degli Azzurri. Il risultato di parità 7-7 del tempo regolamentare (50 minuti senza intervallo) è stato sbloccato in modo definitivo solamente nel prosieguo ad oltranza della partita. La caccia decisiva è stata segnata dai Rossi tre minuti dopo l'avvio del tempo extra supplementare. Magnifici messeri della finale nel campo di sabbia allestito in piazza Santa Croce sono stati l'ex giocatore della Fiorentina, Franck Ribery, e l'allenatore della Rari Nantes Florentia, Luca Minetti, che ha riportato i biancorossi fiorentini della pallanuoto in A1 dopo tre anni nella serie cadetta. In tribuna, come già per le due semifinali, c'erano tra gli spettatori ospiti i candidati sindaci al ballottaggio, Sara Funaro e Eike Schmidt. Spalti esauriti in ogni ordine di posti. Oltre 5.000 gli spettatori della finale. Presenti anche il governatore della Toscana, Eugenio Giani, oltre al sindaco ed europarlamentare Dario Nardella. Ha assistito alla partita anche il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. In tribuna stampa c'era una nutrita delegazione di giornalisti esteri.