I ribelli maoisti indiani annunciano la fine dei combattimenti

epa08154556 Militants wait in queue to lay down their arms in a surrender ceremonery in Guwahati, Assam, India, 23 January 2020. A total of 644 militants of eight banned insurgent outfits of north east India including United Liberation Front Asom (ULFA), National Democratic Front of Boroland (NDFB), Rabha National Liberation Front (RNLF), Kamtapur Liberation Organisation (KLO), CPI (Maoist), National Liberation Front of Bengali (NLFB) surrendered in Assam along with 177 arms. EPA/STR
NEW DELHI, 17 SET - I ribelli maoisti indiani hanno annunciato che sospenderanno unilateralmente la lotta armata e sono pronti al dialogo con le autorità, a seguito dell'offensiva totale del governo per stroncare il conflitto decennale. "A causa del mutato ordine mondiale e della situazione nazionale, e a causa dei continui appelli del primo ministro, del ministro degli Interni e di alti funzionari di polizia, abbiamo deciso di sospendere la lotta armata", ha dichiarato un portavoce del gruppo ribelle del Partito Comunista Indiano (Maoista) in una nota. "Siamo pronti ad avviare il dialogo" con il governo, ha aggiunto il portavoce. Non c'è stata alcuna risposta immediata da parte del governo all'annuncio maoista. L'India sta conducendo un'intensa offensiva contro le ultime tracce della ribellione naxalita, che prende il nome dal villaggio ai piedi dell'Himalaya dove il movimento di guerriglia di ispirazione maoista ebbe inizio quasi sessant'anni fa. Più di 12.000 ribelli, soldati e civili sono stati uccisi da quando un pugno di abitanti del villaggio si ribellò ai loro signori feudali nel 1967.

NEW DELHI

