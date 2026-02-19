Giornale di Brescia
I prossimi viaggi del Papa in Italia, da Lampedusa a Pompei

CITTÀ DEL VATICANO, 19 FEB - Sono diverse le visite apostoliche che Papa Leone XIV effettuerà in questo 2026: Pompei, Napoli, Acerra, Pavia, Lampedusa, Assisi, Rimini. Papa Leone XIV andrà dunque anche al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini il 22 agosto. L'ultimo Pontefice a partecipare all'evento era stato, oltre quarant'anni fa, Giovanni Paolo II il 29 agosto del 1982. E' stata la Prefettura della Casa Pontificia a rendere noto il programma delle prossime visite pastorali di Papa Leone XIV in Italia. L'8 maggio sarà a Pompei (la mattina) per la messa, la supplica alla Madonna, e il pranzo. Il pomeriggio dell'8 sarà invece a Napoli nella Cattedrale, per l'incontro con il clero e i religiosi. A Piazza Plebiscito infine l'incontro con la cittadinanza. Il 23 maggio Papa Leone si recherà invece ad Acerra per l'incontro con i fedeli delle terre dei fuochi. Il 20 giugno a Pavia. Il 4 luglio a Lampedusa. Il 6 agosto si recherà nuovamente ad Assisi (c'era già stato il 20 novembre dello scorso anno), a Santa Maria degli Angeli, per l'incontro con i giovani riuniti nel centenario del Transito di San Francesco; celebrerà poi la messa. Infine il 22 agosto Leone si recherà a Rimini per l'incontro con i partecipanti al 47° Meeting per l'amicizia fra i popoli. Celebrerà poi la messa con i fedeli della Diocesi.

