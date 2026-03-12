I principi del Belgio in Salento per costruire una dimora estiva

ALEZIO, 12 MAR - Un incontro 'reale' quello avvenuto in Comune, ad Alezio, dove questa mattina hanno fatto visita i principi del Belgio Astrid e Lorenz d'Austria-Este che nella campagna del piccolo comune salentino, a circa 5 chilometri da Gallipoli, hanno acquistato un terreno dove stanno costruendo una dimora rurale che sarà il loro buen ritiro estivo. I principi sono giunti in Municipio per sbrigare alcune pratiche legate proprio al nuovo investimento. "Il cuore è qui", ha detto la principessa Astrid spiegando le ragioni dell'investimento e di come anni fa si fosse innamorata di queste zone durante le vacanze estive. Il sindaco Andrea Barone ha regalato ai principi dei pasticciotti.