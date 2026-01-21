I presidenti del Parlamento incontreranno le opposizioni sulla Rai

ROMA, 21 GEN - I presidenti del Parlamento incontreranno le opposizioni sulla governance della Rai. Domani alle 12 il presidente del Senato, Ignazio la Russa, incontrerà i capigruppo dei partiti di minoranza di Palazzo Madama e la prossima settimana sarà invece il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a riunire i capigruppo dell'opposizione a Montecitorio. Si tratta di incontri tesi a fare il punto sulla questione della governance della Rai, una questione che le opposizioni avevano posto all'attenzione dei presidenti delle Camere con una lettera.