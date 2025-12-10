Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

I pm di Milano chiederanno di archiviare l'inchiesta sulle violenze di Capodanno

AA

MILANO, 10 DIC - Le immagini non hanno restituito alcun indizio o prova per identificare i responsabili e le ragazze che avevano denunciato non hanno reso alcuna testimonianza. Si chiuderà con una richiesta di archiviazione l'indagine della Procura di Milano con al centro i presunti abusi sessuali, nelle forme delle molestie collettive della "taharrush gamea", denunciati da una studentessa di Liegi che la notte dello scorso Capodanno era a Milano con cinque amici in piazza Duomo, per festeggiare. La ragazza belga, che era insieme a cinque amici, aveva denunciato ai media, e confermato agli investigatori che si erano recati in Belgio, le presunte violenze subite, ma poi non si è fatta più sentire. Lo stesso vale per gli altri testi che erano con lei. Ma quel che più rileva è che l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza analizzate dagli uomini della squadra mobile, coordinati dalla pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Letizia Mannella, non hanno dato alcun esito. Pertanto il fascicolo a carico di ignoti, per violenza sessuale di gruppo, reato procedibile d'ufficio, anche senza querela, è destinato ad essere archiviato. All'inizio dell'anno scorso si stava indagando anche su una donna e su una coppia di italiani, una sudamericana e una coppia di inglesi. Anche questi casi non hanno avuto riscontro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario