I pm di Milano chiederanno di archiviare l'inchiesta sulle violenze di Capodanno

MILANO, 10 DIC - Le immagini non hanno restituito alcun indizio o prova per identificare i responsabili e le ragazze che avevano denunciato non hanno reso alcuna testimonianza. Si chiuderà con una richiesta di archiviazione l'indagine della Procura di Milano con al centro i presunti abusi sessuali, nelle forme delle molestie collettive della "taharrush gamea", denunciati da una studentessa di Liegi che la notte dello scorso Capodanno era a Milano con cinque amici in piazza Duomo, per festeggiare. La ragazza belga, che era insieme a cinque amici, aveva denunciato ai media, e confermato agli investigatori che si erano recati in Belgio, le presunte violenze subite, ma poi non si è fatta più sentire. Lo stesso vale per gli altri testi che erano con lei. Ma quel che più rileva è che l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza analizzate dagli uomini della squadra mobile, coordinati dalla pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Letizia Mannella, non hanno dato alcun esito. Pertanto il fascicolo a carico di ignoti, per violenza sessuale di gruppo, reato procedibile d'ufficio, anche senza querela, è destinato ad essere archiviato. All'inizio dell'anno scorso si stava indagando anche su una donna e su una coppia di italiani, una sudamericana e una coppia di inglesi. Anche questi casi non hanno avuto riscontro.