I pasdaran arrestano il portavoce della coalizione riformista

ROMA, 09 FEB - Nuovo arresto di esponenti riformisti in Iran. Stamattina le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno arrestato Javad Emam, portavoce della principale coalizione del campo riformista, dopo aver perquisito la sua casa. Lo scrive Iran International citando l'avvocato. L'arresto arriva poche settimane dopo che le autorità hanno represso un movimento di protesta di massa. Nel 2009 Emam ha guidato la campagna presidenziale di Mir Hossein Mousavi a Teheran. Mousavi è un ex primo ministro e figura di spicco dell'opposizione iraniana. L'arresto di Emam segue quelli di domenica di altre tre persone, tra cui Azar Mansouri.

ROMA

