I Parchi Letterari celebrano le Giornate della Poesia, delle Foreste e dell'Acqua

ROMA, 12 MAR - Il 21 marzo i Parchi Letterari celebrano la Giornata mondiale della Poesia, indetta dall'Unesco, e la Giornata internazionale delle Foreste, promossa dalle Nazioni Unite con letture, laboratori, incontri, percorsi naturalistici e letterari, case museo e mostre che riuniscono nei primi giorni di primavera i temi del viaggio, della letteratura e dell'ambiente. Il 22 marzo, Giornata mondiale dell'Acqua, è inoltre l'occasione per sostenere i principi che rientrano nel Manifesto: 2021 - 2030 'Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile'. Dalla Norvegia alla Florida, da Cuba all'Italia residenti e visitatori avranno una chiave di lettura che stimola la conoscenza e la visita dei luoghi, non solo per il loro panorama. Un "modo per celebrare insieme "il paesaggio in un lungo percorso naturale e poetico ispirato alla 'Cultura delle Comunità' delle Riserve Culturali ideate con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (C.U.F.A.)" spiega una nota dei Parchi Letterari. "Appuntamenti cui siamo particolarmente legati - prosegue la nota - ricordando l'impegno quotidiano di Parchi, riserve e oasi naturali, delle Pro Loco, delle Associazioni, dei piccoli imprenditori e soprattutto delle Comunità che ci ospitano. Gli incontri, le letture, i laboratori, le visite, le iniziative con le scuole e le Università, saranno accompagnati anche in questa edizione da articoli ricchi di emozioni e idee di viaggio che si aggiungono ai percorsi naturalistici e letterari nei Parchi e nelle Riserve naturali" . La difesa sociale più avanzata "è quella culturale ed è per questo motivo che I Parchi Letterari non si limitano a divulgare la letteratura attraverso i territori, ma intendono contribuire a salvaguardare i territori attraverso la letteratura". I programmi dei parchi sono in aggiornamento sul sito https://www.parchiletterari.com/parktime/numero.php?NUM=00055