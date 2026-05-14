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I nomi delle cinque vittime scomparse nell'immersione alle Maldive

ROMA, 14 MAG - I cinque italiani morti nel corso di una immersione subacquea alle Maldive sono la docente e ricercatrice dell'Università di Genova, Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttore subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, del Novarese.

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