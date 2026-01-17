I negoziatori ucraini arrivati negli Usa per incontri sull'accordo di pace

KIEV, 17 GEN - I negoziatori ucraini sono arrivati negli Stati Uniti per un incontro con l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero Jared Kushner. Lo ha reso noto un membro della delegazione. "Siamo arrivati negli Stati Uniti. Insieme al (capo della sicurezza) Rustem Umerov e al (negoziatore) David Arakhamia, avremo un importante colloquio con i nostri partner americani sui dettagli dell'accordo di pace", ha dichiarato sui social media Kyrylo Budanov, principale collaboratore del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "È in programma un incontro congiunto con Steve Witkoff, Jared Kushner e (il segretario dell'esercito americano) Daniel Driscoll".