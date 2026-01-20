I militari dell'Esercito incontrano gli studenti di italiano di una scuola a Sofia

ROMA, 20 GEN - Una delegazione del contingente dell'Esercito Italiano di stanza presso il Multinational Battlegroup della Nato di Novo Selo, guidata dal Col. Mattia Scirocco, Comandante del Battlegroup, si è recata in visita presso la Scuola Secondaria 105 'Atanas Dalchev' di Sofia, ove l'insegnamento della lingua italiana è sostenuto dalla Farnesina attraverso l'inserimento nell'organico scolastico di un docente del contingente insegnanti del Maeci. Durante la visita, i militari italiani hanno risposto alle numerose domande presentate dai docenti e dagli studenti, illustrando la propria missione a tutela del fianco orientale dell'Alleanza Atlantica, descrivendo il proprio percorso professionale e stimolando la curiosità dei ragazzi, in linea con la tradizionale vicinanza dell'Esercito Italiano alla popolazione civile.