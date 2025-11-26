Giornale di Brescia
I militari annunciano la presa del potere in Guinea-Bissau

(ANSA-AFP) - BISSAU, 26 NOV - I militari della Guinea-Bissau hanno annunciato di aver "preso il totale controllo del Paese". Inoltre il processo elettorale è stato sospeso e "tutti i confini sono chiusi". In precedenza erano stati avvertiti spari nei pressi del palazzo presidenziale. Il golpe è scattato tre giorni dopo le elezioni presidenziali e legislative, con entrambi i principali candidati che hanno rivendicato la vittoria. I risultati ufficiali provvisori delle elezioni erano attesi domani. Il piccolo Stato dell'Africa occidentale ha registrato quattro colpi di Stato dall'indipendenza, oltre a numerosi tentativi di golpe. (ANSA-AFP).

