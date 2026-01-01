Giornale di Brescia
I legali di Medugno, 'affermazioni diffamatorie sul suo conto'

MILANO, 01 GEN - "Le affermazioni volte a screditare il sig. Antonio Medugno, definendolo "balordo" e attribuendogli condotte preordinate al solo fine di ottenere visibilità, sono di una gravità inaudita oltre ad essere diffamatorie e del tutto estranee al tono e al rispetto che dovrebbe dimostrare un avvocato". Lo scrivono in una nota Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, legali dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha denunciato il giornalista e conduttore del reality Alfonso Signorini, ora indagato per violenza sessuale ed estorsione. "Nessuna strategia difensiva può legittimare la diffamazione gratuita. È doveroso ricordare che un avvocato, per primo, dovrebbe astenersi da qualsiasi affermazione idonea a screditare pubblicamente una presunta vittima di violenza sessuale, evitando ogni forma di ulteriore vittimizzazione e dimostrando rispetto per la delicatezza della materia", scrivono i legali di Medugno, con riferimento alle interviste rilasciate alla stampa da Domenico Aiello, legale di Alfonso Signorini. Per questo "il signor Medugno si riserva ogni azione legale volta a tutelare la propria onorabilità e attende con serenità lo sviluppo delle indagini".

