I leader di New York varano la tassa sui pied-a-terre milionari

NEW YORK, 07 MAG - Nella nuova legge finanziaria adottata per consenso dai leader dello Stato di New York c'è anche la tassa sulle seconde case per super-ricchi nella città di New York. Lo ha annunciato la governatrice dello stato Kathy Hochul. La tassa faceva parte della piattaforma con cui il sindaco di New York Zohran Mamdani è stato eletto l'anno scorso. Non è chiaro quale sarà l'entità dell'imposta che la Hochul ha sostenuto nonostante la sua nota avversione all'introduzione di nuovi balzelli. L'obiettivo è di raccogliere 500 milioni di dollari ogni anno che dovrebbero contribuire a ripianare il deficit cittadino di 5,4 miliardi di dollari.