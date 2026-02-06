I giudici del processo Bibbiano: "Il clamore mediatico ha travolto i bambini"

BOLOGNA, 06 FEB - Nel processo 'Angeli e Demoni' sugli affidi nella Val d'Enza reggiana, dal 27 giugno 2019, giorno delle misure cautelari, "si è registrato un clamore mediatico della vicenda tale da avere travolto non solo le sorti dei bambini e dei loro familiari ma, con conseguenze non calcolabili, le vite degli imputati, e per quanto qui rileva, degli stessi testimoni". È un passaggio della sentenza del processo sul 'caso Bibbiano', depositata dal tribunale di Reggio Emilia: 1.650 pagine per spiegare la decisione del 9 luglio, quando i giudici hanno emesso tre condanne con pena sospesa a fronte di richieste fino a 15 anni da parte della Procura.