I genitori di Regeni, 'grazie a chi ha impedito l'oblio'

ROMA, 23 GEN - "Il 25 gennaio saranno trascorsi 10 anni da quando Giulio è stato sequestrato al Cairo per poi essere torturato e ucciso da funzionari del regime egiziano". E' quanto affermano all'ANSA Paola e Claudio Regeni, attraverso la legale Alessandra Ballerini. "Ringraziamo tutte le persone e la scorta mediatica che hanno illuminato il nostro cammino verso la verità e la giustizia anche seguendo ogni fase del processo ed impedendo che questa tragica storia di violazione dei diritti umani cadesse nell'oblio", aggiungono.