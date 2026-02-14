Giornale di Brescia
I funerali di Zoe a Nizza Monferrato, canzoni e palloncini bianchi

TORINO, 14 FEB - Si sono svolti stamani a Nizza Monferrato (Asti), nella chiesa di Sant'Ippolito, i funerali di Zoe Trinchero, la diciassettenne uccisa in città nella notte fra il 6 e il 7 gennaio. La funzione è stata officiata dal vescovo di Acqui Terme, Luigi Testore, con il parroco di Incisa Scapaccino, Claudio Montanaro, e il parroco, don Paolino Siri. Migliaia di persone hanno atteso sotto una pioggia battente l'arrivo della bara bianca. In chiesa sono risuonate le note di 'Nothing else matters' dei Metallica, la canzone preferita di Zoe. Il parroco ha invitato tutti a pregare anche "per chi ha sbagliato". "Assistiamo - ha detto don Montanaro - a un altro femminicidio. Ancora una volta un uomo uccide una donna. Ma questa volta fa ancora più male perché Zoe aveva tutta la vita davanti". L'uscita della bara è stata accompagnata da un lungo applauso e centinaia di palloncini bianchi si sono alzati verso il cielo mentre veniva irradiata la canzone "Canta ancora" di Arisa.

