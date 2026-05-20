I feriti di Modena in lieve miglioramento, quattro ancora ricoverati

MODENA, 20 MAG - Sono in lieve e costante miglioramento le condizioni dei feriti di Modena seppure in un quadro complessivo di gravità. Con le dimissioni dello chef modenese dall'ospedale di Baggiovara, ieri nel tardo pomeriggio, sono ancora quattro i feriti ricoverati tra Modena e Bologna. Per tutti la prognosi è ancora riservata. Per i coniugi 55enni ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna le condizioni cliniche, seppur complesse, lentamente migliorano. Continuano ad essere costantemente monitorate le evoluzioni . Rispetto alle condizioni dei pazienti ricoverati all'Ospedale Civile di Baggiovara (Modena): la turista tedesca di 69 anni con le gambe amputate continua nel suo percorso di lieve ma costante di miglioramento che rafforza la possibilità nei prossimi giorni di rientro in patria. La donna di 53 anni resta sempre in un quadro di gravità, presenta condizioni cliniche stabili che tuttavia non consentono ancora di sciogliere la prognosi.