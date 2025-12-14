Giornale di Brescia
I due paracadutisti morti a Fano erano entrambi esperti

FANO, 14 DIC - Erano paracadutisti esperti le due persone decedute oggi durante un lancio con il paracadute all'aeroporto di Fano: Violetta Laiketsion, di 63 anni, residente a Rimini, e Ermes Zampa, 70 anni, istruttore, residente a Fano. I carabinieri hanno avvisato le famiglie dell'incidente mortale avvenuto stamattina. Con le due vittime, durante il lancio, c'erano anche due amici della donna, anche loro esperti paracadutisti. Purtroppo, per la donna e per l'istruttore, quando le due ali si sono toccate, quello che doveva essere un semplice lancio, si è trasformato in una tragedia: i paracadute si sono attorcigliati e, invece di esserci un regolare atterraggio, i due sono precipitati quando si trovavano a circa 50 metri da suolo. L'incidente si è verificato proprio sopra l'aeroporto di Fano, ed è quindi accaduto davanti agli occhi di diverse persone presenti sul posto tra cui personale aeroportuale e persone in attesa del volo.

FANO

