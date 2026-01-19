'I democratici divisi su Harris 2028, per gli elettori del sud è una rockstar'

NEW YORK, 18 GEN - Kamala Harris riscuote ampio successo nel sud degli Stati Uniti dove, durante il tour per promuovere il suo libro '107 Giorni', è accolta come una rockstar. Un successo che lascia perplessi molti influenti democratici che non solo hanno perso fiducia nell'ex vicepresidente ma la ritengono un fardello che ricorda l'impopolare Joe Biden. Anche se ancora popolare fra gli elettori americani, Harris -riporta Axios - non gode del sostegno dei finanziatori democratici, compatti nel respingere l'idea di una sua candidatura perché essere popolare non significa avere sostegno politico.