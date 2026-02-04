I commercianti di Ecuador e Colombia uniti contro i dazi

QUITO, 04 FEB - Una protesta congiunta ha paralizzato il ponte internazionale Rumichaca, principale snodo di collegamento tra Colombia ed Ecuador. Trasportatori, commercianti e cittadini di entrambe le nazioni hanno bloccato il valico per esigere l'immediata sospensione della guerra commerciale in atto tra i due governi. Al centro della disputa ci sono i nuovi dazi doganali imposti da Quito e le conseguenti misure di ritorsione adottate da Bogotà, che stanno soffocando l'economia delle zone di frontiera. Sventolando bandiere tricolori condivise dai due Paesi e intonando slogan di unità, i manifestanti denunciano che le tariffe del 30% sulle importazioni non colpiscono i governi, ma il popolo e il settore logistico locale. Le associazioni di categoria chiedono ai presidenti Gustavo Petro e Daniel Noboa di accantonare le tensioni politiche e istituire subito tavoli tecnici per risolvere la disputa. "Una cosa è la sicurezza, un'altra il commercio", ribadiscono i leader della protesta, avvertendo che senza una revoca delle sanzioni, la paralisi economica di città frontaliere come Ipiales e Tulcán diventerà irreversibile.