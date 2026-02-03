Giornale di Brescia
I Clinton testimonieranno alla Camera su Epstein

WASHINGTON, 03 FEB - L'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e sua moglie Hillary Clinton, ex segretaria di Stato, testimonieranno davanti alla commissione di vigilanza della Camera sul caso Epstein. Lo ha annunciato il vice capo dello staff di Bill Clinton, Angel Ureña, confermando su X un messaggio che la coppia si presentera' in aula dopo che il capo della commissione James Comer aveva rifiutato la loro offerta. Non è chiaro quando si terranno le deposizioni, ma sarà la prima volta che un ex presidente degli Stati Uniti testimonierà davanti a una commissione del Congresso dai tempi di Gerald Ford nel 1983.

