I Clinton pronti a testimoniare su Epstein, ma la Camera Usa rifiuta

WASHINGTON, 02 FEB - I Clinton si sono detti pronti a testimoniare alla Camera nel caso Epstein, dopo aver escluso tale possibilità, ma il deputato James Comer, presidente repubblicano della Commissione di vigilanza, ha respinto la loro offerta, arrivata alla vigilia del voto della House sulla possibilità di incriminarli per oltraggio al Congresso. Lo scrive il New York Times. Per mesi, i Clinton si sono mostrati irremovibili nel rifiutarsi di ottemperare alle citazioni a comparire emesse dalla commissione a maggioranza repubblicana, definendole non valide e legalmente inapplicabili, e parte di un complotto per colpirli in quanto avversari politici del presidente Trump. Avevano promesso di opporsi a Comer su questo punto a oltranza. Tuttavia, dopo che alcuni democratici si sono uniti ai repubblicani nella Commissione di vigilanza della Camera per raccomandare l'incriminazione per oltraggio al Congresso, un passo straordinario che avrebbe portato al deferimento al Dipartimento di Giustizia per un eventuale processo, i Clinton sembrano aver ceduto.

