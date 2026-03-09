Giornale di Brescia
Italia e Estero

I caccia Gb hanno abbattuto droni diretti in Giordania e Bahrein

LONDRA, 09 MAR - I caccia britannici Typhoon hanno abbattuto droni iraniani diretti in Giordania e Bahrein. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Londra. I jet hanno abbattuto un sistema aereo a pilotaggio remoto "a difesa della Giordania" e intercettato un drone diretto verso il Bahrein. Sono inoltre in corso "operazioni aeree difensive" a sostegno degli Emirati Arabi Uniti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

LONDRA

